«Шахтер» благодаря незасчитанному голу обыграл «Олимпик»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

Алексей Вольцев

В субботу, 6 марта, двумя матчами в Полтаве и Киеве стартовала игровая программа 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

17-й тур

«Олимпик» (Донецк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Додо, 24). На 83-й минуте удален Бабенко («Олимпик»). Молодежные составы — 0:3.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80), Мораес (Судаков, 72).

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Кулач, 35, с пенальти). На 34-й минуте удален Быков, а на 79-й — Танковский (оба — «Мариуполь»). Молодежные составы — 1:1.

После двух подряд поражений, от «Зари» в чемпионате и «Агробизнеса» в Кубке Украины, стульчик под наставником «горняков» Луишем Каштру заметно пошатнулся. И для реабилитации перед руководителями клуба и болельщиками «Шахтеру» обязательно надо было побеждать. И «Олимпик», от которого «горняки» еще не проигрывали на отечественной арене (12 побед при 4 ничьих в 16 проведенных матчах), подвернулся как нельзя кстати.

Хотя легкой прогулки для «Шахтера» не получилось. Не создав особых моментов в первой половине тайма, «горняки» открыли счет на 24-й минуте. Майкон блестящим пасом вывел к воротам Додо, который ворвался в штрафную площадку и точным ударом пробил мимо вратаря. Незадолго до перерыва «олимпийцы» забили в ответ, когда Нкенг замкнул подачу партнера с углового. Но арбитры после просмотра видеоповтора решили отменить взятие ворот, усмотрев спорный офсайд у партнера во время удара нападающего.

Незасчитанный гол Нкенга

Во втором тайме команда Юрия Калитвинцева особых моментов не имела, к тому же на 83-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Бабенко. Впрочем, даже имея на одного игрока меньше, «Олимпик» мог избежать поражения, когда после заброса в штрафную и скидки Пасича головой слету с близкого расстояния пробивал Нкенг, но надежно сыграл Трубин, парировав мяч ногой.

В итоге, «Шахтер» одержал минимальную победу — 1:0, и продолжает погоню за киевским «Динамо».

«Мариуполь» по причине реконструкции своего стадиона вынужден проводить номинально домашние поединки на полях соперников. Вот и с «Ворсклой» подопечные Остапа Маркевича сыграли в Полтаве. В целом равная игра на поле продолжалась до 34-й минуты, когда Быков завалил в собственной штрафной Кулача, получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а сам пострадавший реализовал пенальти. Имея на одного игрока меньше (а с 79-й минуты — и на два после удаления Танковского за два предупреждения), азовцы так ничего и не смогли противопоставить полтавчанам, потерпев минимальное поражение.

Положение команд:

1. «Динамо» — 37 очков (16 матчей);

2. «Шахтер» — 36 (17);

3. «Заря» — 29 (15);

4. «Ворскла» — 28 (17);

5. «Десна» — 27 (16);

6. «Александрия» — 22 (16);

7. «Колос» — 22 (16);

8. «Олимпик» — 17 (15);

9. «Мариуполь» — 17 (17);

10. «Днепр-1» — 15 (16);

11. «Рух» — 13 (16);

12. «Минай» — 13 (15);

13. «Ингулец» — 12 (16);

14. «Львов» — 12 (15).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»); 6 — Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Также в рамках 17-го тура будут сыграны следующие матчи: «Динамо» — «Минай», «Заря» — «Львов», «Ингулец» — «Колос» (7 марта), «Рух» — «Десна», «Днепр-1» — «Александрия» (8 марта).

Ранее «NewsTes» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Украины «Динамо» — «Минай».

Фото ФК «Шахтер»