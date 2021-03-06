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Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил

Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжилФото: Алексей Майшев / РИА НовостиПродолжение: Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка

Российский восьмиклассник выпрыгнул с 17-го этажа, спасаясь от гнева дедушки одноклассницы, с которой он попытался заняться сексом в подъезде, и выжил. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Южное в Москве в среду, 3 марта. По данным собеседника издания, 14-летний ученик одной из местных школ провожал до дома одноклассницу. В подъезде подростки вступили в интимную связь. В этот момент на лестничную клетку вышел дедушка 15-летней школьницы, который испугался, что парень насилует его внучку.

Пенсионер загнал подростков в квартиру и развел по разным комнатам. Молодого человека он запер на ключ, после чего вызвал полицию. Услышав приближение правоохранителей, восьмиклассник выпрыгнул в окно.

Школьник доставлен в реанимацию в критическом состоянии. У него диагностированы переломы ног, таза и грудной клетки, а также ушибы, сотрясение и черепно-мозговая травма.

Позднее ученица обвинила одноклассника в насилии. Девушка написала заявление в полицию. По словам школьницы, подросток душил ее и принуждал к сексу. При этом молодые люди давно состоят в отношениях. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, на следующий день девушка отказалась от своих слов и попросила не привлекать парня к ответственности. Врачи не обнаружили следов насилия.

Россия

По материалам: lenta.ru
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