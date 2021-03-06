Шуга из BTS не хочет больше петь

Алексей Вольцев

Южнокорейская к-поп группа BTS существует уже семь лет, но участники группы занимаются музыкой намного дольше. И, как любое дело, творчество иногда надоедает. Например, Шуга (Suga) недавно заявил, что хочет попробовать себя в чем-то другом.

Недавно популярный коллектив BTS дал интервью для BE-hind Story. В нем парни рассказывали о своих ближайших новинках, взглядах на творчество и дальнейших планах на жизнь. Журналисты спросили Шугу, какую музыку он хотел бы играть в будущем. Ответ айдола удивил всех присутствующих. Шуга, который занимается музыкой уже около 15 лет, сказал, что хочет попробовать писать песни разных жанров.

«Я бы не хотел больше петь. Мне бы хотелось создавать акустическую музыку в дальнейшем. Я даже начал этому учиться», — заявил музыкант.

Парень отметил, что уже освоил несколько музыкальных инструментов. Кроме того, Шуга хочет в будущем заняться народной музыкой. Довольно неожиданный ответ, не правда ли? Но стоит понимать, что айдол сам распоряжается своей жизнью и только ему решать, в каком направлении двигаться дальше.