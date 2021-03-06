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"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе

"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе

В городе Скопине администрация гостиницы "Верда" отказалась заселять освободившегося из колонии Виктора Мохова, отбывшего 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних в начале 2000-х годов.

На момент его прибытия все номера оказались заняты, кроме тех, в которых шел ремонт. Бронь заранее он не делал. До этого скопинцы неоднократно жаловались в соцсетях на резко повысившийся интерес к их населенному пункту в преддверии освобождения Мохова.

"У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился", — цитирует РИА "Новости" источник из числа сотрудников гостиницы.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он предложил подвезти их до дома, но отвез за город и поместил в бункер, который заранее вырыл на своем участке под гаражом. Там девушки провели 1296 дней в качестве секс-рабынь. За неповиновение маньяк лишал их еды, воды и света, распылял в помещении слезоточивый газ. Одна из девушек дважды родила. Им удалось спастись благодаря записке, переданной на волю.

В августе 2005-го Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Он отправился отбывать наказание в исправительное учреждение в Саратовской области, а вышел на свободу 3 марта 2021 года. По данным СМИ, он мог изначально направиться в Москву на съемки ток-шоу.

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По материалам: uposters.ru
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"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе
"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе

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