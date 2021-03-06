"Скопинский маньяк" освобожден после 17 лет заключения

Вадим Карасев

70-летний "скопинский маньяк" Виктор Мохов вышел на свободу из колонии, где провел 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек, передает РИА "Новости".

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Мохов покинул колонию в Саратовской области ранним утром 3 марта и на поезде отправился по месту жительства в Рязанскую область. Там за ним на 6 лет будет установлен пристальный надзор: дважды в месяц он должен будет отмечаться в полиции и не сможет выезжать за пределы Скопинского района без разрешения. Кроме того, Мохову запрещено в этот срок посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.

Согласно характеристике администрации колонии, мужчина на путь исправления не встал, вину в совершенных преступлениях признал лишь частично. За время заключения характеризовался отрицательно, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участвовал в общественной жизни отряда лишь по необходимости.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он предложил им подвезти до дома, но отвез за город и поместил в бункер, который заранее вырыл на своем участке под гаражом. Там девушки провели 1296 дней в качестве секс-рабынь. За неповиновение маньяк лишал их еды, воды и света, распылял в помещении слезоточивый газ. Одна из девушек дважды родила от Мохова. Им удалось спастись благодаря записке, переданной на волю.