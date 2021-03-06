СМИ: Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии

Вадим Карасев

63-летнего Александра Маршала госпитализировали в Подмосковье, экс-солист группы "Парк Горького" находится в предынсультном состоянии, сообщает "Газета.ru".

По данным источника, известный артист почувствовал себя плохо, находясь в собственном доме в Барвихе.

К Александру Маршалу приехали на вызов медики скорой помощи, в результате врачи решили госпитализировать певца, отмечает издание.

Официальные представители исполнителя пока никак не прокомментировали информацию о его госпитализации.

Последний раз Александр Маршал выходил на связь со своими поклонниками в инстаграме 15 февраля, поздравив их с Днем вывода войск из Афганистана.

"Поздравляю всех моих друзей, участников тех событий с Днём вывода войск из Афганистана! Будьте здоровы, Шурави! Всех обнял!" — написал артист.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Маршал откровенно рассказал о болезни 64-летнего Николая Носкова, перенесшего некоторое время назад инсульт.