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СМИ узнали о тайной высылке дипломатов из России и Франции

СМИ узнали о тайной высылке дипломатов из России и Франции
Посольство Франции в Москве

Россия и Франция в конце 2020 года в секретном порядке выслали по одному дипломату другой стороны, сообщает Les Echos.

Источники французского издания утверждают, что одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже уличили в шпионаже и выслали из Франции. Россия ответила симметрично и объявила персоной нон грата сотрудника экономического отдела посольства Франции в Москве.

Все это прошло в условиях строжайшей секретности, разглашать эту информацию дипломатические ведомства не стали. Более того, запросы Les Echos и "Коммерсанта" оставили без внимания в посольстве Франции в Москве и российском МИД. По мнению экспертов, стороны таким образом решили "не выносить сор из избы", чтобы не портить и без того натянутые отношения.

Как писал Rupostes, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию "невыносимым соседом", с которым тем не менее нужно вести диалог.

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По материалам: uposters.ru
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