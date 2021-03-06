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Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий

Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий

Москва обеспечила почти четверть несырьевого неэнергетического экспорта России в 2020 году — $39,86 млрд из $161 млрд. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По итогам прошлого года объемы экспорта московских предприятий выросли на 31%, а их продукция поставлялась в 183 страны. Крупнейшими импортерами стали Белоруссия, Казахстан, Китай, США, Германия, Япония.

Основными наименованиями экспортируемой продукции стали механическое оборудование, техника и компьютеры, автомобили, химическая продукция (например, нетканые материалы и полиэтилен), конфеты, напитки и мясные деликатесы. 

Рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы. В 2020 г. мы приняли несколько новых решений, в т. ч. значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен "экспортный кешбэк" — грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн рублей). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт.

Большим подспорьем для роста экспорта, отмечает Собянин, стала возможность получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, помогло продвижение продукции на Tmall и Ebay и с помощью Е-com Success.

В целом объем выделенных экспортерам средств в 2020 г. вырос в 7 раз — почти до 500 млн рублей. А число компаний, получивших субсидии и гранты, увели­­­чилось в 5 раз. В абсолютных цифрах суммы вроде бы небольшие. 500 млн рублей (6,7 млн долларов) — всего лишь 0,02% от общего объема экспорта Москвы. Но эти небольшие суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы.


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По материалам: uposters.ru
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