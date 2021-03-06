Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей

Анастасия Иванова

Москва готовится к возобновлению фестивалей, но власти будут смотреть по ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Надеяться никогда не поздно и не рано. Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", - заявил мэр в эфире Первого канала.