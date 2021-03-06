Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка

Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка

Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступкаФото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве пришел в себя 14-летний школьник, который выпрыгнул с 17-го этажа, спасаясь от гнева дедушки одноклассницы после неудачной попытки заняться сексом. Он поговорил с полицейскими в пятницу, 5 марта, и раскрыл причины своего поступка, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Он заверил, что интимная близость с 15-летней подругой произошла по обоюдному согласию. Более того, одноклассница первая начала его целовать и склонять к сексу. Восьмиклассник также рассказал, что не в первый раз вступил в половую связь с девушкой в подъезде, поскольку другого места для свиданий у них не было.

По словам школьника, он испугался правоохранителей, которых вызвал дедушка его возлюбленной после того, как застал их в процессе близости на лестничной клетке. Когда родственник одноклассницы запер парня в комнате, он выглянул из окна и увидел внизу сугроб, после чего решил выпрыгнуть.

Инцидент произошел 3 марта в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Ученик одной из местных школ провожал до дома одноклассницу. В подъезде подростки вступили в интимную связь. В этот момент на лестничную клетку вышел дедушка школьницы, который испугался, что парень насилует его внучку. Пенсионер загнал подростков в квартиру и развел по разным комнатам. Молодого человека он запер на ключ, после чего вызвал полицию. Услышав приближение правоохранителей, восьмиклассник выпрыгнул в окно.

Школьник доставлен в реанимацию в критическом состоянии. У него диагностированы переломы ног, таза и грудной клетки, а также ушибы, сотрясение и черепно-мозговая травма.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный
Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу раздеваешься»
Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Россиян предупредили о риске лишиться машины из-за долгов прошлого владельца
Россиян предупредили о риске лишиться машины из-за долгов прошлого
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина
Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за
Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале
Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка
Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка
Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за переедания
Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за

Топ на сегодня

Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Еще по теме

Мужчина выпрыгнул с 10 этажа после ссоры с девушкой и умер
Школьник упал с крыши девятиэтажки в Твери
В Китае школьник ранил ножом троих соседей по общежитию и спрыгнул из окна
В Москве 15-летнего школьника сожгли заживо