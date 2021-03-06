США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing

Алексей Вольцев

США и Евросоюз договорились на четыре месяца заморозить действие пошлин по спорам во Всемирной торговой организации по Airbus и Boeing, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров", – говорится в заявлении.

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти $4 миллиарда в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.

ВТО в 2019 году дала разрешение США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на $7,5 миллиарда в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus.

В июле 2020 года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. В результате Еврокомиссия (ЕК) заявила, что ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Тем не менее в августе офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на $7,5 миллиарда в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

сообщило, что главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина.