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США и Европа объявили перемирие в торговой войне

США и Европа объявили перемирие в торговой войнеФото: Lucy Nicholson / Reuters

Власти США и Европы договорились о временном прекращении торговой войны. Они приостановили все введенные в рамках спора вокруг Boeing и Airbus таможенные пошлины. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

По ее словам, перемирие по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом объявлено на четыре месяца, оно касается как авиационных, так и неавиационных товаров. Кроме того, стороны выразили готовность разрешить спор окончательно, что, отмечает глава Еврокомиссии, свидетельствует о новом этапе партнерства.

Конфликт между производителями гражданских самолетов, крупнейший в истории всех торговых споров в мире, длился более 15 лет. Начал его Boeing — компания пожаловалась во Всемирную торговую организацию (ВТО) на преференции, которые предоставляют конкуренту власти Германии, Франции, Великобритании и Испании. Речь шла о льготных кредитах на разработку и производство новых моделей самолетов, которые Airbus получал десятки лет.

Европейская компания подала встречный иск с похожими обвинениями, причем ее претензии были на миллиард долларов больше. Первое решение по искам было принято в 2011 году, оба иска признали обоснованными, а нарушения — имевшими место. Тем не менее протесты и апелляции растянули процесс почти до конца десятилетия.

Окончательная победа в рамках своего иска позволила США в 2019 году ввести пошлины в размере 25 процентов на ряд европейских товаров. Среди них были алкогольные напитки, продукты питания, одежда. В ноябре прошлого года Евросоюз, после вердикта в деле о Boeing, ответил аналогичным решением.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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