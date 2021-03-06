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Стала известна реакция МИД на слухи о тайной высылке дипломатов России и Франции

Стала известна реакция МИД на слухи о тайной высылке дипломатов России и Франции

МИД России не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, распространившей слухи о том, что в прошлом году якобы состоялась тайная взаимная высылка дипломатов России и Франции. Реакция ведомства в субботу, 6 марта, стала известна ТАСС.

«Не комментируем», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом комментарий МИД Франции агентству пока получить не удалось.

Французское издание Les Echos ранее сообщило о том, что Россия и Франция в конце 2020 года тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны. По данным источников, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже застали в момент совершения акта шпионажа, после чего Франция выслала его. Россия пошла на симметричный шаг. При этом процесс проходил в условиях строжайшей секретности.

Москва в начале февраля объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили протест из-за их участия в прошедших 23 января акциях. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

В мире

По материалам: lenta.ru
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