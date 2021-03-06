Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби

Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби

Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на ОбиКадр: «Подъем»

Возможными виновниками взрыва и пожара на реке Оби в результате аварии на подводном трубопроводе являются рыбаки. Об этом передает «Лайф» со ссылкой на свои источники.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать искра от снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки.

Ранее поступили сообщения о том, что площадь пожара на реке Оби под Нижневартовском составляет 1 000 квадратных метров. По словам источника в экстренных службах, работа поврежденного участка нефтепровода «Сибуртюменьгаз» прекращена. Для выгорания вытекших нефтепродуктов потребуется около 12 часов.

О взрыве и последующем пожаре на Оби сообщалось ранее 6 марта. Во время ЧП пострадал один человек. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять спецрейсов
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять
На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина потратила наследство семьи Баталова
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную ипотеку
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и

Еще по теме

На российском нефтезаводе произошел пожар
Огонь охватил крупный склад стройматериалов в Подмосковье
СМИ: На юге Москвы в административном здании произошел пожар
Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» 40 человек и спасают от пожара товары