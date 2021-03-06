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Старейший форум российских хакеров взломали

Старейший форум российских хакеров взломали

Один из старейших русскоязычных хакерских форумов Mazafaka, существующий с 2003 года, оказался взломан. Данные свыше двух тысяч наиболее продвинутых русскоязычных взломщиков скомпрометированы, пишет газета "Коммерсант".

В Сети опубликовали базу, где содержатся контакты хакеров в ICQ, Skype, MSN Messenger — это стандартный набор полей профиля для старых форумных движков. Еще важнее то, что в БД есть логины, контрольные суммы паролей и электронные почты взломщиков, а также их личная переписка.

Опрошенные изданием эксперты считают, что за взломом может стоять одна из антихакерских группировок. Полученные письма, учетные данные и прочая информация могут помочь в том числе и властям, однако здесь существует два "но": на долю таких киберпреступников сейчас приходится ничтожная доля атак (не более 3%), а кроме того, "слив" едва ли позволит предъявить реальные обвинения.

Согласно другим версиям, форум атаковали "белые" хакеры, работающие по заказу властей, или это сделал один из участников мошеннической схемы, вступивший в конфликт с подельниками. Наконец, возможно, что кто-то хотел заполучить доступ к эксклюзивным данным об уязвимостях в ПО.

Как сообщал NEWSTES, ранее хакерам из КНДР удалось украсть около $300 млн на ядерную программу страны.

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По материалам: uposters.ru
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