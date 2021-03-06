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Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под стражи


Ходатайство об освобождении Сергея Стерненко из-под стражи рассматриваться судом не будет. Об этом сообщает Telegram-канал активиста.

Судья Приморского районного суда Одессы не стал рассматривать ходатайство, так как, по его мнению, Стерненко в течение дня находился не в помещении суда, а в СИЗО. При этом сообщается, что активист находился в суде, но пока адвокаты ждали рассмотрения ходатайства, его без предупреждения увезли в следственный изолятор.

Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Стерненко из-под стражи

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в СИЗО, в котором удерживается активист Стерненко — огонь повредил здание и обрешетку крыши.

Напомним, адвокат Сергея Стерненко попросил, чтобы его подзащитному выделили в следственном изоляторе отдельную камеру — просьбу пообещали выполнить.

Фото Сергея Стерненко из социальных сетей

Украина

По материалам: fakty.ua
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