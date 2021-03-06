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Свадьба Константина Ивлева с молодой избранницей в кубанской станице – видео

Свадьба Константина Ивлева с молодой избранницей в кубанской станице – видео

Шеф-повар пошел под венец с Валерией Куденковой 14 февраля. Торжественная церемония состоялась в столице, теперь же пара отправилась на родину возлюбленной Ивлева, где продолжила праздничные гулянья.

Сейчас 47-летний Константин Ивлев отдыхает в кубанской станице Тамань. Вместе с Валерией они устроили шумную свадьбу в казачьих традициях, в которые входят выкупы невесты и масштабные местные посиделки. Перед этим пара посетила местную церковь, откуда прибыла в настоящей карете, запряженной лошадьми. 

Куденкова облачилась в белое платье с узорами в народном стиле, на Ивлеве была вышитая рубаха с красным воротом. Приглашенных на торжество веселили артисты фолк-коллектива африканских казаков. Закончилось мероприятие выступлением группы «Руки Вверх!». «Что такое свадьба? Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно!» — строил планы шеф-повар, который позднее осуществил задуманное.

Валерия же к бракосочетанию отнеслась с большим трепетом. «Свадьба — это прекрасный, трогательный, волнующий праздник. Знаете, сила любви такова, что именно благодаря ей случаются необыкновенно счастливые моменты! В нашем мире всегда есть место любви, она повсюду, стоит лишь начать ее замечать, говорить о ней», — отмечала 26-летняя избранница ресторатора. 

Для Куденковой этот официальный союз стал первым, для Ивлева — вторым. Константин 20 лет прожил в браке с Марией, вместе с которой воспитывает двоих детей: сына Матвея и дочь Марусю. Сейчас девочка проживает с матерью, а наследник учится за рубежом. Для экс-супруги шеф-повара развод стал болезненным. «Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — возмущалась она. 

Сам же Ивлев призывал публику не верить слухам, которые о нем распускают. Константин не стесняется говорить о чувствах к возлюбленной и уверяет поклонников в их искренности. По словам ресторатора, он мечтает провести остаток жизни именно с Куденковой. «Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: «Найти свою одну-единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке…» — обращался ведущий «Адской кухни» к девушке.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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