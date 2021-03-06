Тата Блюменкранц предлагает подписчицам знакомство с богатыми мужчинами

Вадим Карасев

Недавно Тата Блюменкранц отметила день рождения в узком кругу и получила множество подарков, в том числе сертификат в клинику пластической хирургии на увеличение груди. Поклонникам стало любопытно, какой из подарков произвел на Тату наибольшее впечатление, и выяснилось, что лучший подарок еще не получен - жених обещал ей дорогой автомобиль.

«Опять какую-то аферу проталкивает. А потом будет говорить, ничего не знала», «Что за бред? Обеспеченные иностранцы будут тратить время, чтобы обучать подписчиц Таты зарабатывать?», - не верят пользователи.

Тата Блюменкранц раскрыла личность своего ухажера. Молодого человека зовут Михаил Лукманов, он живет в России и Штатах, причем в Америке проводит большую часть времени. Экс-участница так довольна обещанием купить ей дорогой автомобиль, что даже предложила подписчицам знакомство с холостыми богатыми друзьями ее молодого человека, пишет newstes.ru.По словам Таты, щедрые холостяки научат ее подписчиц зарабатывать деньги. Михаил зарабатывает инвестированием, видимо, его друзья тоже. Но с чего вдруг им заниматься обучением подписчиц экс-участницы? Может, намечается какая-то афера, ведь предложение Таты подписчицам, чтобы они разбогатели, очень подозрительно.Есть версия, что Тата намекала на агентство знакомств с обеспеченными иностранцами. Со временем все станет понятно, а пока хейтеры удивляются не только щедрому предложению Таты, но и скорости, с которой у нее меняются женихи. По количеству она не отстает от Алены Савкиной, но так как не спешит кричать, что это любовь на всю жизнь, на нее так не набрасываются после каждого расставания, как на Алену.Кстати, Савкина уже разорвала отношения с Ильей Семиным и снова жалуется на разбитое сердце и депрессию. У Таты пока депрессии нет, как и планов переехать за границу поближе к избраннику. Она ожидает автомобиль в подарок, раздумывает, нужно ли увеличивать грудь и выглядит вполне счастливой.