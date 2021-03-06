Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян на деньги

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян на деньги. Соответствующее интервью он дал URA.RU.

Собеседник портала уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч людей, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось заработать полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).

«Тут все зависит от того, как ты поставишь речь, как ты будешь общаться, как ты его, у нас это на жаргоне называется, замаринуешь, как ты сильно его загипнотизируешь», — заявил он, добавив, что «ведутся все» клиенты от 18 до 70 лет.

Как правило, уточнил мошенник, разговор делится на два этапа: «холодный звонок», в процессе которого собирается информация о жертве, и «закрытие трубки», когда атака переходит в активную фазу и подразумевает непосредственно похищение денежных средств.

«Когда собираешь информацию, то до десяти минут [общаешься], а когда человек "закрывает трубку", то это варьируется от 30 минут до двух часов», — рассказал собеседник URA.RU и уточнил, что его задача также — сделать так, чтобы человека больше никто не слышал в процессе разговора и сам он никому ни о чем не сказал.

Аферист также заявил, что работает не один — в его коллективе насчитывается около ста сотрудников. Интервьюируемый отказался раскрыть местоположение офиса, однако заметил, что он расположен за пределами России, но, вопреки распространенному мнению, не на Украине и не в странах СНГ.

«Я не могу сказать, что сейчас мы чего-то особенно боимся, потому что все сотрудники правоохранительных органов получают с нашей работы хороший процент, чтобы они нам не мешали», — поделился собеседник издания. URA.RU в свою очередь направило запрос в пресс-службу МВД России с просьбой прокомментировать данную информацию.

26 февраля сообщалось, что аферисты, специализирующиеся на телефонном общении, нацелились на россиян с ипотекой — суть обмана, как правило, заключается в том, что заемщика просят перевести очередной кредитный платеж по нестандартным реквизитам — то есть отличным от тех, которые обычно используются. При этом жертву самыми различными способами убеждают сделать это.