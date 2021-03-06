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"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ

"Тетка в возрасте и с морщинами": Викторию Боню раскритиковали в Сети после ее появления на ТВ

41-летняя Виктория Боня недавно появилась в эфире Первого канала, заглянув к Максиму Галкину на шоу "Сегодня вечером". Внешний вид звезды "Дома-2" удивил ее поклонников, сообщает издание "7 Дней".

В Сети заметили, что на свежих фото в своем инстаграме Виктория Боня кажется молодой и сочной, однако в реальности выглядит иначе.

Поклонники обратили внимание на морщины на лице Виктории Бони. При этом звезда будто бы "отъела щеки" — у нее больше нет точеных скул и былой тонкой талии, покорявшей ранее фанатов.

"Срочно на диету", "Потом сложно будет похудеть обратно", "Раньше было топ, а сейчас тетка в возрасте и с морщинами", "Жаль, что в жизни вы выглядите не так, как на фото в Сети", — пишут пользователи.

Стоит отметить, сама Виктория Боня призналась, что набрала целых 9 килограммов, однако это только обрадовало светскую львицу.

Виктория Боня утверждает, что предпочитает ухаживать за своей внешностью исключительно естественными способами. Светская львица регулярно занимается спортом и делает массаж лица.

У меня нет никакой пластики. Единственное, что я делала, — это в 25 лет удаляла грыжи под глазами трансконъюктивальным способом. После чего стало только хуже! И через шесть лет у меня начали заваливаться глаза, потому что мышцы слабые. И глаза просто проваливаются, ни один филер не спасет.


По мнению Виктории Бони, проблему со слабыми мышцами, которые уже даже не держат глаза, легко исправить. Кроме того, с возрастом истончается костная ткань, напомнила светская львица.

"Но поймать этот момент можно, чтобы с годами не было хуже", — утверждает телезвезда, приведя в качестве примера Кэмерон Диас, у которой были подобные проблемы, но голливудская актриса смогла справиться с ними благодаря особенным техникам массажа.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня задрала футболку и показала голую грудь.

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По материалам: uposters.ru
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