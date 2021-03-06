ТОП-5 подарков, чтобы порадовать себя любимую 8 Марта

Лидия Мартынова

Ты наверняка уже подготовила подарки на 8 Марта для своих подружек, мам и бабушек. Но давай перевернем привычную схему и включим внутреннего эгоиста. Ведь очередной праздник — это отличный повод сделать сюрприз самой себе. Мы собрали для тебя самые классные подарки на 8 Марта. Ведь кто, если не ты сама, сделает тебя счастливым человеком?

Набор «Твое маленькое BEAUTY удовольствие», SKINLITE

Для начала устрой себе бьюти-день. Отложи на время дела, завари себе чашку чая, расслабься и сделай себе маски. Ведь они — едва ли ни одни из самых популярных продуктов для красоты на сегодняшний день. И у SKINLITE есть специальный набор «Твое маленькое BEAUTY удовольствие», в который входят пять масок для лица с разными «вкусами». Массажные маски предназначены для ухода за кожей лица и кожей вокруг глаз. Они разглаживают мелкие морщинки, увлажняют, помогают избавиться от темных кругов и отечности. Что еще нужно для приятного начала дня?

Ультрозвуковая чистка лица в клинике Face Clinic

Весна идет — весне дорогу! Самое время подумать о своей коже и основательно подготовиться к лету. Ультрозвуковая чистка лица — одна из важных процедур, которую можно и нужно сделать этой весной. В клинике Face Clinic опытный косметолог проведет «обряд очищения» и бережно удалит верхний слой эпидермиса. При этом уйдут также остатки грязи, кожного жира и сальные пробки, а поры заметно сузятся. Ультрозвуковая чистка намного легче переносится кожей, чем механическая, поэтому не беспокойся, что на лице останутся следы в ближайшие дни. Просто расслабься в уютной атмосфере клиники и погрузись в мир преображения и красоты. Время становиться красивее пришло!

Палетка теней Rose All Play Eyeshadow Bouquet, Physicians Formula

Обязательно порадуй себя обновленной косметичкой. Добавь ярких цветов в свой повседневный макияж. Шикарная палетка из 12 высоко-пигментированных теней создана специально для настроения под любой случай: соблазняющие смоки или нежное облачко! А самое главное — тени имеют мягкую структуру, легко наносятся, растушевываются и не осыпаются в течение дня. Мы пробовали и в восторге!

Маска для интенсивного увлажнения сухих волос Hydrate H3, System Professional

Мы знаем, что каждая девушка мечтает о гибких, эластичных и увлажненных волосах. Пора воплощать желания в реальность! Маска Hydrate H3 поможет тебе восстановить твою шевелюру. Средство восполнит баланс влаги и придаст волосам мягкость и эластичность. Далеко не каждая маска-уход может таким похвастаться. Кстати, средство идеально подходит для волос, склонных к спутыванию.

Олимпийское Трио Anti-age EMVY

Плохо разбираешься в уходовых средствах и совсем не знаешь, что подобрать для своего лица? Доверься олимпийской чемпионке по фигурному катанию Екатерине Бобровой. Девушка собрала все главные фавориты в один набор. В него входят базовые средства, которые очистят, увлажнят и напитают кожу: гель для умывания Anti-age с полифенолами красного винограда, тоник Anti-age с флавоноидами цветков персика, и дневной крем Anti-age с фосфолипидами подсолнечника. После применения этих средств кожа идеально очищена, выглядит свежей и обновленной. Мы ставим «лайк»!