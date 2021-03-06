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"У меня лимфома": экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о борьбе с раком

"У меня лимфома": экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о борьбе с раком

38-летний иллюзионист и экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов признался, что страдает от онкологического заболевания. В передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ артист откровенно рассказал о борьбе с лимфомой Ходжкина, сообщает "Стархит".

Во время прохождения планового осмотра медики обнаружили злокачественную опухоль, обследуя щитовидную железу Сафронова. Биопсия показала, что у экс-ведущего "Битвы экстрасенсов" рак лимфатической системы. О свое диагнозе артист узнал не сразу — сначала медики рассказали обо всем его близким, по глазам которых фокусник понял о серьезности ситуации.

У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех.

Как отмечает "Комсомольская правда", Сергей Сафронов уже приступил к лечению. Артист признался, что с последствиями капельниц ему было непросто справиться.

"Я сделал две химиотерапии. Делаю раз в две недели. У этих капельниц накопительный эффект. Первые дни после первой максимально отвлекался с семьей. После второй меня срубило — было очень плохо. Это сравнимо с тем, когда ты без остановки пьешь, бухаешь, уходишь в штопор, а потом отходняк. Как ужасное похмелье, когда тебя тошнит, кружится голова, встаешь посреди ночи от головокружения и чуть ли не падаешь. Ты хочешь дойти до туалета и тебя качает. Ситуация достаточно неприятная. Это состояние погружало меня в депрессию — казалось, что все очень плохо. Ужасные мысли лезли в голову, снились кошмары", — цитирует фокусника издание.

В настоящее время Сергей Сафронов решительно настроен на выздоровление, доверившись медикам Боткинской больницы. При этом его окружает поддержка и забота близких.

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" при этом откровенно рассказал о симптомах своей страшной болезни.

Я ничего не чувствовал, но когда мне сказали, какие могут быть симптомы, то прокручивая год назад, может, больше, понимаю, что эти симптомы были. Я чувствовал некий ком в горле — делал скидку на то, что, может быть, холодную воду попил. Относительно недавно мы были на дне рождения Оли Бузовой — я на сцене задыхался, конечно, виду не показал, но чувствовал, что задыхаюсь. Я люблю пешком подниматься по лестнице — появлялась одышка. Потливость — ладошки потели. Все, что мне казалось нормальным, оказалось…

Как писал NEWSTES, минувшей осенью руководство канала ТНТ приняло решение незамедлительно уволить ведущего Сергея Сафронова после заявления экстрасенса Алины Вердиш о том, что она собрала множество доказательств, которые якобы подтверждают участие Сергея Сафронова в мошеннической схеме.

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По материалам: uposters.ru
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