Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе

Вадим Карасев

Ксения ПоповаФото: @xseniyapopova

Участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова раскрыла условия контракта солисток с продюсером Константином Меладзе. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+».

Так, главное условие нахождения девушек в музыкальном коллективе — это отсутствие у них детей. Она отметила, что насильно заставлять делать аборт продюсер не будет, но карьера в группе для девушки на этом закончится.

«Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни — да та же беременность, — то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!» — поделилась Попова.

В ноябре Меладзе представил новый состав «ВИА Гры». В него вошли 24-летняя Ульяна Синецкая, ее ровесница, конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова.