Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе

Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе.

Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе.

"Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.

Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.


Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ножи, кресты и редкие монеты: в Днепре при строительстве дороги обнаружили ценный клад
Ножи, кресты и редкие монеты: в Днепре при строительстве дороги
Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты
Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты
В Сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций против СП-2
В Сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций
"Вожу на терапию": кот Димы Билана заразился ВИЧ
"Вожу на терапию": кот Димы Билана заразился ВИЧ
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь погубить карьеру, то …»
Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь
Чонгук из BTS поделился своим секретом здоровой кожи
Чонгук из BTS поделился своим секретом здоровой кожи
Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»
Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
На Украине предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
На Украине предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде
Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде
В России предложили ввести новую выплату на детей
В России предложили ввести новую выплату на детей

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь погубить карьеру, то …»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»
Директор Эрики Герцег прокомментировал ее роман с Константином Меладзе