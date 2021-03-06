Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Сегодня, 13:25 Алексей Вольцев
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе.
Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе."Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.
Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.
Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.
По материалам: ria.ru