Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе

Алексей Вольцев

Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе.

Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе.

"Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.

Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.

Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.