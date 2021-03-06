Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации

Алексей Вольцев

Тех, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию. Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания", - рассказал Лиознов на Конгрессе педиатров России.

Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших.

"По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев)", - отметил Лиознов.