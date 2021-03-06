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Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского

Украинцам разрешат иметь второе гражданство, кроме российского

Украина хочет разрешить второе гражданство, в том числе стран ЕС, но не России. Для чиновников планируется ввести некоторые ограничения, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

Дипломат заявил, что является последовательным сторонником этой идеи и совместно с депутатами разрабатывает соответствующие законодательные изменения. В планах властей разрешить двойное гражданство, с государствами Евросоюза и со странами, являющимися дружественными для Украины, кроме России.

Такой шаг позволит объединять миллионы сограждан по всему миру и поможет их интеграции в иностранное общество. Но депутатам парламента могут не разрешить воспользоваться этим нововведением. По словам Кулебы, на такой должности человек должен быть гражданином только своей страны.

Ранее NEWSTES писал, что украинцев хотят сажать на 5 лет за сокрытие российского паспорта.

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По материалам: uposters.ru
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