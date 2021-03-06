Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять спецрейсов

Влада Некрасова

«Укрзалізниця» назначила на 8−9 марта пять специальных рейсов из «красной» зоны карантина по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой областных администраций и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

«УЗ выполнит рейсы для безопасного вывоза более 3 тысяч пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон», — заявили в компании.

Согласно сообщению УЗ, в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

№ 043/044 Ивано-Франковск — Киев: выезд из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55, прибытие в Киев 9 марта в 08:48;№ 007/008 Черновцы — Киев: выезд из Черновцов 8 марта в 21:08, прибытием в Киев 9 марта в 09:07;№ 149/150 Ворохта — Полтава: выезд из Ворохты 8 марта в 13:51, прибытие в Полтаву 9 марта в 10:38.135/136 Черновцы — Одесса: выезд 9 марта в 15:35, прибытие 10 марта в 10:01;117/118 Черновцы — Киев: выезд 9 марта в 19:46, прибытие 10 марта в 08:08.

Напомним, «Укрзалізниця» с 7 до 12 марта приостановила продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области, которые попали в «красную» карантинную зону из-за распространения коронавируса. Также была ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.

Перед этим, в связи с карантинными ограничениями, была приостановлена продажа билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Чрезвычайный уровень пандемической опасности с 26 февраля действует в Ивано-Франковской области, с 1 марта — в Черновицкой области, с 3 марта — на территории Житомирской области. С 8 марта его вводят и на Закарпатье.