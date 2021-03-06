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В армию собрался? Даня Милохин побрился налысо

В армию собрался? Даня Милохин побрился налысо

Расстаться с волосами — ночной кошмар любого. Ведь далеко не каждый решиться полностью сбрить все волосы. А вот Даня Милохин смог пройти через это и не побоялся продемонстрировать новый образ в Instagram. Правда, к чему это?

Сегодня утром поклонники Дани Милохина ужаснулись — парень появился с полностью лысым черепом. И это — не «Фотошоп»! Пользователи сети недоумевают, зачем тиктокер сбрил все волосы. Неужели парня отправляют в армию? Действительно, сейчас Дане 19 лет. Напомним, призывной возраст в России с 18 до 27 лет. Прохождение срочной службы является конституционной обязанностью мужчин. И как мы знаем, всем парням срезают волосы.


«Ты что в армию уходишь?», «В институт не пошел, значит его разыскивает комиссия», «В армии и волосы укладывать не нужно», «С таким маником тебя быстро сделают мужиком», — рассуждают поклонники на странице тиктокера.

Кроме фанатов, новый образ прокомментировали и друзья Милохина. Так, рэпер Джиган поинтересовался, почему тот не сбрил брови. А Эльдар Джарахов написал, что Даня «выглядит так, будто к нему вот-вот приедет любимый футболист». Как ты думаешь, для чего Милохин сбрил волосы?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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