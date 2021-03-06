В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Алексей Вольцев

Не менее 18 человек, в том числе пятеро детей, погибли в ночь на субботу в результате ДТП в провинции Гиза на севере Египта, сообщил портал Akhbar el-Youm.

По данным портала, маршрутное такси столкнулось с грузовиком на шоссе в районе города Атфих в провинции Гиза.

Пять пострадавших в аварии доставлены в больницу города Бани-Суэйф, который расположен недалеко от места происшествия.

Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта, в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3500 человек.