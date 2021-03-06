В Европе начали продавать прививочные туры для желающих вакцинироваться "Спутником V"

Вадим Карасев

Европейские туроператоры начали продавать "вакцинные путевки" для жителей стран, где наблюдается дефицит с вакцинами от коронавируса, и желающих привиться российским препаратом "Спутник V", все еще не одобренным к применению в Европе. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Подобные услуги появились у норвежской компании World Visitor, которая предлагает SPA-тур в Россию на 3-4 недели, во время которого можно будет привиться российской вакциной. Для тех, кто не хочет задерживаться в РФ, предлагается вакцинироваться в транзитной зоне московского аэропорта и оттуда улететь на отдых в Турцию.

Издание уточняет, что 22-дневный тур в Москву включает 2 авиабилета, трансфер из аэропорта и обратно, проживание в 4-звездочном отеле с завтраком, а также трансфер в клинику для вакцинации в сопровождении переводчика. Между первой и второй инъекцией "Спутника V" при желании можно посетить Санкт-Петербург или Сочи. Стоимость путевки составляет €2999, при этом сама прививка в цену не входит, за нее придется доплатить €70-100. Агентство также предлагает и максимально оперативный вариант "вакцинного тура" — можно слетать только на один укол и затем вернуться домой. Это обойдется в €1199.

Аналогичные услуги собирается начать продавать немецкий туроператор Fit Reisen. Цены, по данным газеты, будут схожими: €2-3 тыс. за путевку и €25-40 за одну дозу вакцины.