В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

Лидия Мартынова

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации и не учитывают решительной позиции России по этому вопросу, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".