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В Госдуме призвали ввести новые выплаты семьям с детьми

В Госдуме призвали ввести новые выплаты семьям с детьми

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил ввести выплаты для семей, в которых дети находятся на домашнем обучении.

В интервью "Парламентской газете" он пояснил, что в таком случае родители отчасти берут на себя функцию государства, позволяя экономить бюджетные деньги.

Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям. Но новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые занимаются семейным образованием. Такое образование возможно по федеральному закону, при этом федеральный закон не гарантирует родителям компенсаций за такую работу.

Он уточнил, что сейчас этот вопрос находится в компетенции регионов, и по итогам прошлого года компенсации семьям с детьми на домашнем обучении выплачивались только в шести субъектах РФ.

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По материалам: uposters.ru
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