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В Японском море загорелось судно с 30 российскими моряками

В Японском море загорелось судно с 30 российскими морякамиФото: Андрей Шапран / РИА Новости

В акватории Японского моря загорелось рыболовное судно «Витим» с 30 российскими моряками на борту. К настоящему времени все они были эвакуированы с борта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Возгорание произошло в рыбном цеху судна в 12 милях на траверзе острова Аскольд. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, спасательное судно начало тушить огонь на «Витиме».

По словам источника агентства, Приморская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности мореплавания. Если нарушения будут найдены, виновных привлекут к ответственности.

Россия

По материалам: lenta.ru
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