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В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек

В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
Фрагмент стены обрушился на территории закрытого на реконструкцию санатория в Кисловодске, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 12.45 поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: город Кисловодск, улица Реброва, 15, здание санатория "Кисловодск", неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают спасатели и кинологический расчет.

Россия

По материалам: ria.ru
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