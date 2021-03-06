В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек

Лидия Мартынова

Фрагмент стены обрушился на территории закрытого на реконструкцию санатория в Кисловодске, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 12.45 поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: город Кисловодск, улица Реброва, 15, здание санатория "Кисловодск", неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают спасатели и кинологический расчет.