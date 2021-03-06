В Ливане пятый день продолжаются беспорядки

Анастасия Иванова

Ливан оказался на грани взрыва и у точки невозврата на фоне усугубления кризиса в стране, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб.





"Ливан достиг грани взрыва после обвала, и есть опасения, что не удастся избежать того, что опасались", - сказал Дияб в ходе выступления в субботу.

Он заявил, что почти через семь месяцев после отставки его правительства новое так и не сформировано, это создает еще больше сложностей на пути выхода из кризиса. "Общественный кризис не может быть разрешен без решения финансового кризиса, а финансовый кризис не решить без возобновления переговоров с Международным валютным фондом, а это невозможно без проведения реформ. Реформ не будет без нового правительства", - пояснил Дияб.

Со вторника по всему Ливану идут акции протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня 10 тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1500 за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. Валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.

A man ran his car into protesters in Choueifat, south of #Beirut.

Reports of several injured.

Increasingly tense day in Lebanon today as the pound falls to its lowest value yet, 10,700 to the dollar.

pic.twitter.com/0nFKiVC5BT — Nader Durgham | نادر درغام (@NaderDurgham) March 6, 2021

Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Саад Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.