В МИД дали развернутый ответ на озабоченности Берлина ситуацией в России

Лидия Мартынова

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага Йоханн Заатхофф в ходе визита в РФ получил от российской стороны исчерпывающие разъяснения в ответ на на озабоченности Берлина ситуацией в России, заявили в субботу в МИД РФ.

Отмечается, что во время пребывания в России (27 февраля - 3 марта) Заатхофф провел встречи с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с бундестагом ФРГ в ГД Павлом Завальным. Состоялись беседы в МИД России, в том числе со спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.