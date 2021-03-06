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В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню

В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
По меньшей мере 16 человек погибли, еще девять были ранены вооруженными людьми на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное лицо и местного жителя.

Как сообщается, нападение было совершено на деревню Тара, расположенную в штате Сокото.

"Сегодня днем мы похоронили 16 трупов. Еще девять человек были тяжело ранены", - приводит агентство слова местного жителя. По словам местного должностного лица, нападавшие также забрали более 100 коров. Он сообщил, что атаковавшие прибыли из соседнего штата Замфара.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 60 человек были похищены в результате нападения бандитов на деревню в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Неделю назад боевики напали на школу в том же штате и похитили учениц. Местное издание PM News отмечало, что нападение на среднюю школу-интернат для девочек в городе Джангебе произошло ночью. Губернатор штата 2 марта сообщил, что около 300 школьниц были освобождены.

В мире

По материалам: ria.ru
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