В Омске на шедших с корпоратива работниц завода рухнул бетонный забор

Вадим Карасев

Фото: страница «МОЙ ОМСК» во «ВКонтакте»

Три сотрудницы омского завода «Омскшина», шедшие с корпоратива в местном ДК в честь праздника 8 Марта, попали под упавшую бетонную стену забора. Одна женщина скончалась на месте, пишет «Комсомольская правда».

Причиной инцидента стал тепловоз, который выезжал с территории предприятия и задел ворота. Люди остановились, чтобы пропустить его. В этот момент плита с воротами обрушилась.

В прокуратуре Омской области сообщили, что в настоящее время проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В пресс-службе областного Минздрава добавили, что одну из пациенток отправили на домашнее лечение, другую с переломом голени решили оставить в больнице.

Комментаторы в соцсетях нашли упавшую секцию на панорамах карт «Яндекса» от 2020 года, где видно, что она уже находилась в аварийном состоянии и могла обрушиться в любой момент.

Уточняется, что год назад в том же Омске упала стена складов между Транспортным университетом и Домом печати. Жертв в результате происшествия не было. Окончательно завалы не разобраны до сих пор.

Ранее на этой неделе в деревне Холмина Тверской области рухнула аварийная водонапорная башня. При падении она полностью уничтожила машину рабочих, приехавших чинить башню.