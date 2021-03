В России хотят ввести стандарт all inclusive

Вадим Карасев

Правительство России рассматривает возможность введения стандарта all inclusive для гостиничного бизнеса. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.

Зампред правительства поручил ведомству проработать вопрос разработки стандартов по оказанию гостиничных услуг по системе "все включено" и до 5 марта представить оценку, целесообразно ли включить продвижение этой системы в нацпроект по развитию туризма.

По словам представителя Чернышенко, этот вопрос давно назрел. В Ростуризме подтвердили, что ведут работу над стандартами all inclusive, и указали на то, что сейчас российские отельеры по-разному трактуют эту систему, например, одни включают в нее бесплатный алкоголь, другие нет. Ведомство намерено стандартизировать этот подход к обслуживанию и ввести категории all inclusive и ultra all inclusive.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что на черноморских курортах сейчас система "все включено" действует в 10–15% отелей, последние 2 года их доля не меняется. Отдых в таких отелях обходится туристам на 20–25% дороже.