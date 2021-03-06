В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда

Анастасия Иванова

Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ. Такая динамика говорит о насыщенности рынка - уже сейчас у каждого трудоспособного россиянина почти четыре карты, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Российские банки в октябре-декабре нарастили число выпущенного "пластика" на 2,7% - до 301,1 миллиона карт. Кошельки россиян пополнились на рекордные для четвертого квартала 8 миллионов карт, хотя такой прирост немного уступил эмиссии в третьем квартале прошлого года - тогда банки выпустили 8,4 миллиона "пластика". При этом в четвертом квартале продолжился рост количества банковских карт в использовании: оно увеличилось на 4% - до исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.