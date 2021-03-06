В России отменят обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет

Вадим Карасев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России с 1 апреля отменят обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь это требование станет носить рекомендательный характер. При этом за пожилыми сотрудниками останется приоритет при переводе на удаленку.

Этим же документом отменяется временное правило по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для людей 65 лет и старше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и поручил разблокировать их социальные карты. Последнее решение вступит в силу 8 марта. При этом градоначальник призвал москвичей в возрасте 65 лет и старше воздержаться от поездок без необходимости.