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В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по Донбассу

В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по ДонбассуФото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россию невозможно заставить отказаться от поддержки самопровозглашенных республик Донбасса путем запугивания. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на угрозы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука перейти к радикальным шагам, если позиция России по вопросу конфликта не изменится. Цеков подчеркнул, что украинский политик снова вернулся к «роли разрушителя», которую он уже сыграл на посту первого президента страны, поучаствовав в распаде СССР.

«У нас нет никакой растерянности и боязни», — заявил российский сенатор и подчеркнул, что Москва никогда не бросит Донбасс «на растерзание украинских националистов». Кравчуку же он напомнил, что любые агрессивные действия Киева против самопровозглашенных республик закончатся плохо для самой Украины.

Ранее Кравчук заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта в Донбассе. По его словам, переговоры движутся по кругу из-за того, что Москва занимает «странную» позицию наблюдателя, хотя никто таких полномочий ей не давал, и не высказывает никаких конструктивных предложений.

Украина считает Россию страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик Донбасса — марионеточными оккупационными правительствами под контролем Москвы, данные положения закреплены в законе о реинтеграции Донбасса от 2018 года. Россия неоднократно отрицала все обвинения в участии в конфликте и настаивает, что поддерживает самопровозглашенные республики из гуманитарных соображений.

Россия

По материалам: lenta.ru
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