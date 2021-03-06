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В России предложили ввести новую выплату на детей

В России предложили ввести новую выплату на детейФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Государству стоит задуматься о введении новых выплат для россиян, которые приняли решение оставить детей на домашнем обучении. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, пишет «Парламентская газета».

По его словам, когда родители переводят ребенка на подобный формат образования, они отчасти берут на себя функцию государства и позволяют экономить немалые деньги федерального бюджета.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — заметил Смолин. Однако, по его словам, новые поправки не предусматривают поддержку и компенсацию за работу родителей в подобных случаях.

В настоящее время вопрос о выплатах находится в ведении региональных властей. К примеру, по итогам 2020 года только шесть субъектов страны финансово помогали таким семьям, уточнил депутат.

24 ноября прошлого года сообщалось, что российским родителям упростят получение «детских выплат», разрешив не собирать справки для пособий — такой законопроект разработало Минэкономразвития. Как считают в ведомстве, проверкой достоверности информации должны заниматься местные органы власти.

Россия

По материалам: lenta.ru
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