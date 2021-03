В Сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций против СП-2

Вадим Карасев

Сенатор Тед Круз, представляющий в верхней палате американского парламента штат Техас, пообещал блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация Джо Байдена не расширит санкции против "Северного потока - 2".

Об этом он написал в Twitter.

Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — отчитается и наложит санкции на корабли и компании, строящие путинский трубопровод.

Он также потребовал, чтобы Белый дом соблюдал закон и перестал "быть мягким с Россией".

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk

— Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Как писал NEWSTES, ранее в Конгрессе США сочли бесполезными новые санкции против "Северного потока - 2", предложенные Госдепартаментом.