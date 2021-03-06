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В сети появились свежие снимки тяжелобольного Бориса Моисеева

В сети появились свежие снимки тяжелобольного Бориса Моисеева

Накануне музыкант Борис Моисеев отмечал свой день рождения. Празднование проходило дома в кругу близких друзей. Фотографии с вечеринки появились на днях в сети.

О состоянии Бориса Моисеева в сети ходят много слухов. Одни уверят, что у артиста все в порядке со здоровьем, а другие утверждают, что Борис тяжело болен. Сам же артист ведет закрытый образ жизни, практически не выходит из дома и не появляться на светских мероприятиях. 4 марта Моисеев отмечал 67 лет. Его звездные друзья, пришедшие в гости, опубликовали снимки с праздничного торжества. На них Борис выглядит довольным и счастливым, правда, слегка располневшим.




Гостей артист угощал фаршированными перцами и другими блюдами. Имениннику же подарили воздушные шары, шикарные букеты и дорогие подарки. Напомним, что несколько лет назад Моисеев перенес инсульт. Его здоровье после этого резко ухудшилось. Близкая подруга артиста Алена Апина на днях рассказала, что Моисеев тяжело разговаривает, а его речь трудно разобрать.

«Боря себя неважно чувствует, он болен. Нам просто остается желать ему здоровья», — заявила Апина.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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