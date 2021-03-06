В шоу «Голос.Дети» новый скандал? К дочери Трофима повернулись все судьи

Алексей Вольцев

Еще свежи в памяти громкие истории, связанные с появлением на шоу «Голос.Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова, а уже назревает новый скандал. В музыкальном проекте на Первом канале приняла участие наследница Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.

12-летняя дочь Трофима, Елизавета, исполнила на слепых прослушиваниях песню Стиви Уандера Overjoyed и, надо сказать, сделала это успешно — вокальные данные девочки по достоинству оценили члены жюри, куда вошли Светлана Лобода, Егор Крид и Баста. Лиза выбрала в качестве наставника кумира тинейджеров Крида, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев схватился за голову.

«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — парировал он.

«Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!» — обратился к юной певице Баста.

Пользователи Сети заступились за Лизу Трофимову, подчеркнув, что она обладает всеми данными, чтобы стать успешной артисткой.

«Считаю, что Нагиев правильно сделал! Уберег от преждевременного хейта и злых языков ребенка. Девочка действительно талантлива!»; «Чистое красивое исполнение, и не очень-то и важно, чья ты дочь!» — отметили многие.