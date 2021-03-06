В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России

Анастасия Иванова

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с РБК прокомментировала высказывание главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России.

Ранее Кравчук заявил, что Москва должна перестать быть сторонним наблюдателем в ситуации в Донбассе, и что ей следует "признать" себя стороной конфликта. В противном случае, по словам экс-президента Украины, Киев предпримет радикальные шаги для выхода из тупика переговоров.