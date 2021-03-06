В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 62 тысячи, скончались более 2,4 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 62 890 новых случаев заражения и 2 405 летальных исходов.