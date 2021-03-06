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В США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ ради санкций по «Северному потоку-2»

В США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ ради санкций по «Северному потоку-2»Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Республиканец Тед Круз, сенатор США от штата Техас, заявил, что заблокирует кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация президента Джо Байдена не расширит санкции по газопроводу «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства», — заявил Круз.

Даже единственный сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, однако не полностью остановить его. Бернса единогласно рекомендовал профильный комитет, поэтому ожидается, что сенат в итоге утвердит его кандидатуру.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.

В мире

По материалам: lenta.ru
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