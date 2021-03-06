Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Венесуэле для борьбы с инфляцией напечатали деньги

В Венесуэле для борьбы с инфляцией напечатали деньгиФото: Carlos Barria / Reuters

С 8 марта в Венесуэле начнут вводиться в обращение купюры достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и миллион боливаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка страны.

По текущему курсу, банкнота с самым крупным номиналом оценивается в 53 американских цента. Как объяснили в регуляторе, напечатанные новые деньги позволят удовлетворить потребности национальной экономики и побороть инфляцию.

В последние годы Венесуэла находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. В 2018 году инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов, в 2019-м — почти 10 тысяч процентов.

Введение суверенного боливара являлось одним из способов борьбы с кризисом, но инициатива не сработала. Курс национальной валюты быстро рухнул.

Одной из главных причин такого состояния венесуэльской экономики, завязанной на экспорте нефти, стали санкции США. Несмотря на это республике удается продавать некоторое количество нефти за рубеж, например, в Китай и Иран.

В декабре Bloomberg сообщал, что Венесуэла почти утроила экспорт нефти, а РБК выяснил, что более половины его приходится на четыре компании из России. Все они не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Даня Милохин прокомментировал свой уход из Dream Team House
Даня Милохин прокомментировал свой уход из Dream Team House
В армию собрался? Даня Милохин побрился налысо
В армию собрался? Даня Милохин побрился налысо
В сети появились свежие снимки тяжелобольного Бориса Моисеева
В сети появились свежие снимки тяжелобольного Бориса Моисеева
Еще в одном регионе России отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет
Еще в одном регионе России отменили самоизоляцию для граждан старше
Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом
Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника
Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста
Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста
ДТП на «трассе смерти»: под Киевом столкнулись лоб в лоб два автомобиля
ДТП на «трассе смерти»: под Киевом столкнулись лоб в лоб два
Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей
Собянин рассказал о подготовке к возобновлению фестивалей
Новый телеканал "Роскосмоса" рассказал о пришельцах с Венеры и "земных черных дырах"
Новый телеканал "Роскосмоса" рассказал о пришельцах с Венеры и
В Европе начали продавать прививочные туры для желающих вакцинироваться "Спутником V"
В Европе начали продавать прививочные туры для желающих
В Госдуме призвали ввести новые выплаты семьям с детьми
В Госдуме призвали ввести новые выплаты семьям с детьми
Сергей Захарьяш отправился на свадьбу друга без Милены Безбородовой
Сергей Захарьяш отправился на свадьбу друга без Милены Безбородовой

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин

Еще по теме

Боливар укрепился на "черном рынке" на фоне изъятия мелких купюр из оборота
Мадуро показал купюру в 100 тысяч боливаров
Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты El Petro
В Венесуэле объявили о выпуске крупных купюр на фоне обесценивания боливара